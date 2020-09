Peleador de MMA queda inconsciente durante 15 minutos tras un brutal knockout

Minutos dramáticos se vivieron la noche de este jueves en la edición número 84 del Cage Fury Fighting Championships, cuando un peleador quedó inconsciente durante 15 minutos después de un brutal knockout.

Los peleadores de artes marciales mixtas, Pat Sabatini y Jordan Titoni, se vieron las caras en el evento. Desde que sonó la campana, Sabatini se fue al frente y atacó constantemente a Titoni quien no pudo aguantar el embate y terminó cayendo noqueado a los 2:26 del primer asalto.

Wow… Brutal finish just now at #CFFC84 Pat Sabatini knocked Jordan Titoni out standing and he face plants once the ref waves it off. He's leaving on a stretcher, but gave a thumbs up as he was taken out of the cage 🙏 #CFFC84 pic.twitter.com/BScUXp7i2l

— MMALocksmith (@locks_mma) September 18, 2020