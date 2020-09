“No saben lo violentos que somos”: Donald Trump mostró su agradecimiento a la UFC

Donald Trump ya se encuentra realizando mítines de cara a las elecciones de 2020, donde buscará extender su mandato cuatro años más. Por ello, el presidente de los Estados Unidos llegó este fin de semana a Las Vegas y se encontró en su mitin con Dana White y algunos importantes luchadores de la UFC.

Trump tomó unos minutos de su discurso para elogiar a los elementos de la UFC presentes. Agradeció a Dana White por convertir a la empresa de artes marciales mixtas en un éxito, pese a que algunos críticos afirman que es un deporte muy violento para los estadounidenses, a lo que Trump respondió: “Simplemente no saben lo violentos que somos el pueblo estadounidense. Nunca se han dado cuenta”.

Trump Raves About UFC's Colby Covington, Cejudo and Gaethje at Nevada Rally https://t.co/VPNsrdQzRe

Posteriormente, Trump halagó a Colby Covington, Henry Cejudo y Justin Gaethje, peleadores presentes en la ceremonia: “Debajo de esos hermosos trajes hay muchos músculos, mucho poder, mucho genio para pelear y para otras cosas …pero mucho genio debajo de esos trajes”.

En más de una ocasión en el pasado, Donald Trump ha mostrado su simpatía por Colby Covington y al término del mitin lo demostró posando al lado del luchador y mostrándole su apoyo para la próxima pelea, a lo cual Colby quiso responder besando la mano del presidente.

Colby Covington posted this couple minutes ago.

He said the @POTUS @realDonaldTrump will support him next saturday in his next UFC fight. pic.twitter.com/ltWSVfc2VZ

— Bruno Massami (Бруно Массами) (@BrMassami) September 14, 2020