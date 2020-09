¿Cuál Revolución? La cara del Barcelona no ha cambiado lo suficiente desde la llegada de Ronald Koeman

Noticias

El cambio radical que necesita el Barcelona no está siendo claro para muchos

Se habla de que el proyecto de Ronald Koeman solo llegó a apagar el fuego en el Barcelona que dejaron los pésimos resultados europeos entregados por sus antecesores Ernesto Valverde y Quique Setién. Aunque muchos socios y seguidores del equipo confían todavía en su “Revolución”, el holandés no ha cumplido con puntos elementales del cambio radical que necesitó iniciar hace tiempo.

En la “Revolución” de Ronald Koeman, el Barcelona seguirá jugando con la misma defensa que pedió 2-8 contra el Bayern de Múnich, hasta el momento no se ha hecho una sola contratación en esa zona del terreno que es donde más urge un buen suplente para Gerrard Piqué y un lateral derecho de garantías son fichajes evidentemente necesarios para evitar ridículos de años anteriores.

Al Barcelona le ha hecho un gol el Nastic. Un gol desde la medular del área. Como siempre, los centrales del Barça no salen al corte. Esperan y no van a taponar dicho disparo. Otro año más con la misma defensa. ¡Cómo se echa de menos a gente como @Carles5puyol y @Mascherano! — Fútbol y Crítica (@Futbolycritica) September 12, 2020

En la “Revolución” de Ronald Koeman, se busca prescindir de uno de los jugadores jóvenes más importantes y con mayor proyección en la cantera barcelonesa: Riqui Puig, un futbolista proveniente de La Masía, que cuenta con el apoyo de la afición y de los proyectos de los pre candidatos a la futura presidencia del equipo. Dejarlo ir, también es dejar ir el futuro.

💣💣💣💣 Contamos en @rac1 en el @vialliure vialliure Ronald Koeman ha comunicado a Riqui Puig que no cuenta con él. Lo mejor buscar una salida para el de Matadepera #mercato pic.twitter.com/TPLTWf1A3f — Gerard Romero (@gerardromero) September 19, 2020

En la “Revolución” de Ronald Koeman, no se puede hacer caja con ventas de jugadores: Rakitic se fue prácticamente gratis al Sevilla y Arturo Vidal hará lo propio al irse al Inter, dos jugadores con cartel cuya salida no servirá para hacer los fichajes necesarios porque no representaron ingreso alguno.

Un mes del 2-8, Bartomeu dijo que iba a haber limpia. Desde ese día Rakitic se fué por 1,5, hoy Vidal se va por 0,5 millones y Messi casi se va del Barça quedándose forzado. ¿Esta es la revolución que decías @jmbartomeu? Ni laterales, ni delanteros y Suárez se queda. Vergüenza — Pi (@Pi_FCB) September 14, 2020

En la “Revolución” de Ronald Koeman no había cabida para Luis Suárez, pero ahora tal vez sí porque no le están encontrando salida y el uruguayo pretende también terminar su contrataron el equipo que tiene vigencia hasta el 2021… entonces ¿cuál revolución?