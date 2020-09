El impresionante auto de colección que solo podría pertenecer a Beyoncé

Beyoncé y Jay-Z son una pareja poderosa de la música. Llevan juntos más de una década y su amor se hace más fuerte cada día. Les gusta darse obsequios costosos y, la mayoría de las veces, siempre hay un automóvil involucrado.

Beyonce una vez le compró a Jay-Z el Bugatti Veyron, un automóvil que actualmente cuesta $ 1.7 millones.

Beyoncé también es la orgullosa propietaria del Mercedes McLaren SLR, un automóvil que desde entonces se ha convertido en un artículo de colección.

Beyoncé arriving at a event in a SLR Mclaren Mercedes-Benz wearing a dress from Tom Ford’s Fall/Winter 2003 collection for Gucci and denying being homophobic on the red-carpet. Glamour. pic.twitter.com/3RvOGPbwYF

