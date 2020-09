Patricia Manterola habla por primera vez tras el suicidio de Xavier Ortiz

Entretenimiento

La cantante habló frente las cámaras de televisión para compartir su opinión sobre la trágica muerte de su exesposo

Tras el suicidio de Xavier Ortiz el pasado 7 de septiembre, Patricia Manterola, con quien estuvo casado a lo largo de 5 años, finalmente habló frente las cámaras de televisión para compartir su opinión sobre la trágica muerte de su exesposo.

Aunque la cantante únicamente compartió es sus redes sociales unas palabras de despedida a su primer esposo, había preferido mantenerse al margen, pero por primera vez habló en el programa ‘Sale el sol’ acerca del terrible acontecimiento.

“Que les puedo decir a todos que ya no sepan, ustedes saben el cariño pero sobre todo el respeto tan inmenso que nos tuvimos Xavi y yo, independientemente de nuestra relación de pareja que terminó hace más de 16 años y precisamente por ese respeto a él, a su familia, a sus seres queridos y a su hijo, es que siento que mis comentarios y mis palabras en estos momentos no tienen mucha importancia, no tienen mucho valor y por eso me he mantenido muy prudente, muy al margen de esta situación tan inesperada y dolorosa para muchos“, dijo.

Asimismo, la cantante, quien actualmente promueve el tema “Canción Pa’ levantarte”, aprovechó el espacio para explicar sus motivos por los que decidió mantener su distancia con los medios de comunicación durante varios días:

“Quiero también aprovechar para agradecer muchísimo a los medios de comunicación que me estuvieron buscando incansablemente para escucharme, pero en estos momentos siento que lo más importante es que Xavi descanse en paz y voy a mantenerme así con esta prudencia y este respeto que él y su familia y su hijo se merecen“, finalizó.

Recordemos que Manterola y Ortiz se conocieron cuando formaron parte de la exitosa agrupación Garibaldi, uniendo sus vidas en el año 1999, pero finalmente decidieron separarse en 2004.