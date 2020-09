Muere un capitán de la policía de Miami, padre de un jugador de la NFL, en un accidente de tránsito

Este domingo se produjo un terrible accidente que ha conmocionado a la comunidad en el sur de la Florida pero también en el mundo del deporte. Según dio a conocer la policía de Miami, un automóvil volcó y estalló en llamas al colisionar con otro vehículo en la intersección entre Griffin Road y la 118 Avenida del Suroeste, en Cooper City.

En el accidente murió el capitán de la policía del condado de Miami-Dade, Tyrone White. Su esposa, Lisa, también estaba en el auto y aún continúa en estado crítico.

Sad news to report. Patriots' RB James White's father was in a car crash today and did not survive. His mother was also in the car and is in critical condition.

White's father, Tyrone, was a captain with the Miami-Dade Police Department.

James was told and is inactive tonight.

— Andy Slater (@AndySlater) September 20, 2020