Un anciano, nueva víctima de otra agresión en el Metro de Miami: crece el miedo en la ciudad

La ciudad de Miami está preocupada por los problemas de inseguridad que hay en el transporte público. La semana pasada se dio a conocer la brutal paliza que recibió una mujer colombiana mientras viajaba sola en el Metromover.

No ha sido un caso aislado ya que, por lo menos, hubo otras 2 agresiones ese mismo día. Lo más preocupante es que el domingo se registró otra golpiza, esta vez a un anciano de 74 años.

El hombre se dirigía a trabajar el domingo por la mañana cuando lo golpearon. Eduardo Fernández, la víctima, fue brutalmente atacado después de abordar el Metromover en la estación de Government Center.

Su hijo Christian, que ha dado a conocer el caso a los medios de comunicación, explicó que su padre logró bajarse del vagón y caminar unas 2 cuadras antes de desmayarse. Los testigos pudieron llamar a los servicios de rescate que lo trasladaron al Ryder Trauma Center.

Según el parte médico, Fernández tiene varios huesos rotos y una hemorragia interna, por lo que requirió cirugía. Su hijo, según los pronósticos médicos, creen que la víctima pasará varias semanas internado en el hospital.

La ciudad está consternada por estos casos que se han registrado en los últimos días. La golpiza contra una mujer tras abordar el Metromover en Brickell fue captada en video y la policía pudo arrestar a Joshua King, de 24 años. La policía también lo acusó de atacar a tres personas en ese mismo medio de transporte el mismo día.

