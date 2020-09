Brutal agresión a una mujer colombiana mientras viajaba sola en el vagón del metro de Miami

Andrea Puerta iba en el Metromover, un servicio de transporte para trasladarse por el centro de Miami, sin saber que viviría uno de los peores momentos de su vida. Viajaba sola en el vagón, según las imágenes de las cámaras de videovigilancia.

Nunca se habían visto antes y aún Puerta se pregunta qué es lo que pudo pasar. El agresor, identificado como Joshua James King, de 25 años, golpeó más de veces a la víctima, una colombiana de 29 años residente en el sur de la Florida.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de septiembre, pero no se han dado a conocer hasta ahora. Según la versión de Puerta, el hombre pateó, empujó y la golpeó de cabeza, lo que le dejó una fuerte conmoción cerebral.

“Cerré las manos y le grité que parara, no se detuvo”, explicaba la mujer. En un momento dado, incluso, parece que el agresor tuvo compasión de la víctima y le espetó un “lo siento”, aunque de nada sirvió porque momentos después le dio un fuerte puñetazo. “Ya no sé qué pasó después de eso”, relataba.

La mujer se desmayó durante la golpiza, pero finalmente pudo salir del Metromover para llamar a la policía.

“No sé cómo estoy viva”, decía.

El hombre fue arrestado y puesto a disposición judicial el 6 de septiembre, dos días después de la agresión. Ahora King se enfrenta a tres argos de agresión agravada.

Lo peor de todo es que la mujer no fue la única víctima ese día. Al parecer, dos hombres también sufrieron un ataque en ese medio de transporte el mismo día.

This is one of the worst pieces of video I’ve seen since moving back to Miami 7+ years ago. We are live tonight from Brickell at the Fifth Street Miami Metromover Station. @wsvn pic.twitter.com/gSq3HHEAy6

Puerta aún se está recuperando de una costilla rota, aún tiene la mandíbula hincha, un ojo morado y un brazo magullado. Puerta, que suele utilizar el Metromover para desplazarse por el centro de la ciudad, teme que se vuelva a encontrar con King en la calle y la vuelva a atacar.

According to the victim and police, this Metromover battery was random. The woman beaten 9/4 posted the Miami-Dade Transit surveillance video to YouTube. Joshua James King, 25, is charged with battery and is accused of attacking two others that same night. @wsvn pic.twitter.com/W4FqNpPfgn

— Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) September 19, 2020