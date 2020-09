¿Otra vez? Uriel Antuna habría roto una regla de oro en Chivas

Deportes

El jugador intercambió risas y playera con jugadores del América

El Clásico Nacional no solo le dejó una derrota de 1-0 a las Chivas y el dolor de haber perdido con el América sino también una polémica en la que estuvieron involucrados Oribe Peralta y Uriel Antuna quienes al terminar el encuentro compartieron risas con jugadores de las Águilas.

La afición estalló al considerar que era una falta de respeto no mostrar vergüenza deportiva y reír junto a los futbolistas del odiado rival apenas unos minutos después de perder, y aunque Oribe Peralta fue más criticado por justificarse en redes sociales, Antuna intercambió su playera, lo que también impactó a los chivahermanos.

Antuna cagándose de la risa con Oribe que están cobrando una fortuna sin hacer ni madres, sin sentir la playera. Sin saber lo que es Chivas. Qué impotencia, qué coraje tener jugadores así. pic.twitter.com/y1waEnTxw1 — Enrique Beas (@EnriqueVonBeas) September 20, 2020

Si bien la rivalidad se queda en la cancha, hace unos meses el presidente del Rebaño, Amaury Vergara, habló de los valores que quería rescatar en el equipo, uno de ellos el intercambio de jugadores entre ambos clubes y se declaró antiamericanista, principios que al parecer no ha podido inculcar en sus futbolistas.

Además, Antuna podría haber infringido en una regla no escrita dentro de la institución pues hasta hace unos años, los futbolistas rojiblancos tenían prohibido intercambiar camisetas con el América, una norma establecida por Néstor de la Torre cuando era presidente deportivo de los tapatíos, aunque se desconoce si sigue vigente.

“En el reglamento no está escrito, hay muchos códigos con el jugador y dentro de los equipos, que no están escritos y que se sienten. No me gustaría verlo”, indicó el entonces directivo en 2014.

De seguir esta regla, Uriel Antuna estaría infringiendo nuevamente los lineamientos del club pues hace unas semanas fue castigado por hacer una fiesta a horas de jugar ante Toluca, además de que ya ha estado envuelto en otras situaciones y chismes extracancha.

