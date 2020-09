Carlos Salcido lanzó dura indirecta contra Oribe Peralta tras su polémica en el Clásico

Deportes

El exdefensa del Rebaño pidió que los jugadores hablen en la cancha y no en redes sociales

La polémica generada por la escena en la que Oribe Peralta y Uriel Antuna conviven y ríen con jugadores del América apenas unos minutos después de que Chivas había perdido el Clásico Nacional (1-0) no solo causó reacciones en la afición, también en exjugadores que dieron su punto de vista de lo ocurrido.

Una voz autorizada es la de Carlos Salcido, uno de los últimos símbolos de las Chivas, quien a través de Twitter mandó un mensaje a los jugadores para que hablen en la cancha y no en las redes sociales.

“Creo que el futbolista se equivoca al hablar por una red social, una cámara, un micrófono, queriendo a base de eso cambiar hábitos que prevalecen en el futbol. Así es de que futbolista no te engañes, habla dentro de la cancha y no afuera, pelea defiende a tu institución dentro de la cancha, no fuera, como todo un profesional“, dicta un fragmento del escrito.

🚨En mi más humilde opinión y sin llegar a molestar a nadie, unas pequeñas palabras para el futbolista. pic.twitter.com/b9bUZretW7 — carlos salcido (@carlossalcido7) September 20, 2020

Aunque el mensaje no lleva una dedicatoria especial a Oribe Peralta, sí fue tomado como una indirecta, ya que el delantero del Rebaño utilizó sus redes sociales para justificar lo que pasó después del partido.

Fomentemos La Unión y el Respeto. pic.twitter.com/3hqMaHq0ZD — Oribe Peralta (@OribePeralta) September 20, 2020

Otro que se manifestó fue Adolfo “Bofo” Bautista apuntando que los jugadores de hoy son unos mercenarios.

Es vergonzoso ver esto.

Esto no es amor ala camiseta,

Ni profesionalismo,

Esto es ser mercenarios.💴💴 https://t.co/kamQBtsXCu — ADOLFO “BOFO” BAUTISTA (@bofo_100_) September 20, 2020

Carlos Salcido fue canterano del Rebaño y ganó el título de Copa y Liga MX en el Clausura 2017 y de la Liga de Campeones de la Concacaf en 2018 fungiendo como capitán de la mano de Matías Almeyda. Actualmente es presidente de la Liga de Balompié Mexicano.

