Salma Hayek dedica emotiva felicitación de cumpleaños a su hija Valentina Paloma

View this post on Instagram

Valentina, I never wished for someone to exist as much as I wished for you to come into my life. Thank you for showing up thirteen years ago on a day like today, “Peace Day”, to illuminate our lives. You are my greatest teacher, my greatest joy and my greatest hope. I loved you before you were born and I’ll love you forever. Happy birthday, my shining star. 💫✨🌟 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Valentina nunca deseé tanto la existencia de alguien como deseé que tu vinieras a mi vida. Gracias por haber llegado hace trece años en un día como este, “El Día de la Paz”, a iluminar nuestras vidas. Tu eres mi más grande maestra, mi más grande alegria y mi más grande esperanza. Te amé antes que nacieras y te amare por siempre. Felicidades mi estrella brillante. 💫✨🌟 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #internationaldayofpeace