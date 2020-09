¡Sigue encendido! Raúl Jiménez anota el gol de la honra ante un gigante de Inglaterra

Después de tener una gran campaña con el Wolverhampton en la Temporada 2019-20, Raúl Jiménez ha vuelto a la actividad más encendido que nunca, pues lleva dos goles en los dos partidos de Premier League que han disputado los lobos.

Este lunes, Jiménez demostró que no le tiene miedo a los equipos grandes y al minuto 77, tras una gran jugada de Podence que incluyó un túnel y un centro perfecto, el delantero mexicano se levantó, superó la saga del City y conectó un potente remate de cabeza que no pudo contener Ederson y significó el descuento en el marcador.

When Wolves pulled within one… 😬

Podence nutmegs De Bruyne and Jimenez finishes off the cross. pic.twitter.com/RoNgjYNcxF

