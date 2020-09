Alejandro Kirk es bajito y robusto, pero el pelotero mexicano destruyó a los Yankees

Alejandro Kirk, el beisbolista nacido en Tijuana, México que hace un par de semanas fue ascendido a las Ligas Mayores por los Toronto Blue Jays, es un perfecto ejemplo de que las apariencias engañan.

Kirk, de 21 años, es relativamente bajo de estatura (5-8 pies o 1.72 metros) y pesa alrededor de 265 libras (120 kg). Su compacta corpulencia no resulta muy impresionante en el contexto de la mayoría de los jugadores súper atléticos que habitan en la Gran Carpa.

Sin embargo, Kirk hizo pedazos a los Yankees de Nueva York el lunes al batear cuatro hits, incluyendo su primer jonrón, en una paliza de los Blue Jays por 11-5. Kirk fue octavo en el lineup de su equipo.

Alejandro Kirk is a perfect 3-for-3 at the plate tonight. The #BlueJays rookie collected his first career double as part of his first multihit game. pic.twitter.com/RR8fdiJERK

— MLB Pipeline (@MLBPipeline) September 22, 2020