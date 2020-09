Beta pierde fuerza en Texas pero su lentitud y sus lluvias están causando inundaciones en Houston y sus alrededores

TEXAS – La lentitud de Beta se ha convertido en un grave problema para ciertas zonas del estado.

Luego de haber perdido fuerza durante el martes y ahora como depresión tropical ha dejado en las ultimas horas una gran cantidad de lluvia causando inundaciones.

Según el reporte del Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) el disturbio tiene vientos sostenidos de 30 mph y se mueve lentamente por lo que permanecerá sobre territorio texano durante la noche del martes y la madrugada del miércoles.

La preocupación de las autoridades es entorno a cuánta precipitación arrojará Beta sobre zonas que ya han sido vapuleadas en las últimas horas por las intensas lluvias.

“Esta es probablemente la parte más incierta del pronóstico”, dijo Dan Reilly, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología en la oficina de Houston-Galveston, en referencia a las precipitaciones de Beta.

KPRC 2 reporters went to the worst-affected parts of the Houston area during TS Beta. Here’s what they saw

> https://t.co/xZ4kwtojOd

— KPRC 2 Houston (@KPRC2) September 23, 2020