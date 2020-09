Demi Rose acapara miradas con dos escotados vestidos que lució sin sostén

Entretenimiento

Los modelitos de la británica desataron bajas pasiones

“Hermosa, sexy y despampanante”. Así describieron a Demi Rose cientos de fans en Instagram. La modelo dejó boquiabierto a más de uno con sus últimas publicaciones.

“Out here minding my own business”, escribió sin más en una primera imagen donde se le puede ver posando con un ajustado y escotado vestido que utilizó sin sostén.

En otra provocativa foto, la británica generó reacciones de todo tipo y halagos por su curvilínea figura que enfundó en un vestido amarillo que también dejó a la vista una buena parte de su pechonalidad.

Previamente, Demi puso a temblar la famosa red social, su censura y a sus millones de seguidores. La razón: apareció desnuda en el jacuzzi durante las vacaciones que disfruta en Ibiza.

