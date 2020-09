Diez meses para fichar a Mbappé: Los 4 posibles destinos del próximo mega crack mundial

Para nadie es un secreto que el gran heredero de la gloria futbolística en los próximos años pinta para ser e francés Kylian Mbappé, quien a sus 21 años ya ha conquistado el Mundial y todo lo que ha estado a su alcance jugando en el París Saint-Germain, pero ha llegado el momento de cambiar de aires y los grandes clubes europeos tendrán 10 meses para convencer a la súper estrella de fichar por alguno de ellos.

Kylian ya avisó al club francés que esta será su última temporada en la “Ciudad Luz”, está listo para cambiar de aires y dejarse seducir por otros equipos.

Pero la dimensión de Mbappé, sobre todo a nivel salarial lo hacen un objetivo solamente accesible para unos cuantos. Estas son las posibilidades reales que podrían recibir al vertiginoso futbolista a partir de 2021.

Real Madrid

La opción más viable para asumir el fichaje de Mbappé es el club merengue, quien ya lleva haciendo cuentas para esta transferencia desde hace tiempo. Al Madrid no le da miedo volver a hacer el fichaje más caro de la historia con tal de quedarse con la obsesión de su paisano Zinedine Zidane.

FC Barcelona

Los azulgranas sueñan con el fichaje del francés, pero la realidad actual del equipo lo hace prácticamente imposible, no solamente por el desembolso que significaría, sino porque difícilmente un jugador como el francés querrá ir a salvar al club de una profunda e histórica crisis.

Manchester United

EL equipo inglés busca líderes de talla mundial para poder encabezar el resurgimiento de los Red Devils. El equipo tiene el poder adquisitivo y está urgido de figuras, no sería raro que Manchester acabara siendo su destino.

Kylian Mbappe has told friends he is interested in Manchester United 🔴 #muzone [ @garbosj , @TransferPodcast ] pic.twitter.com/j1Unr0QkJ2

Liverpool

La velocidad de Mbappé a las órdenes de Jurgen Klopp y en un plantel como los Reds, sería como ponerle alas a los alacranes, ambas partes lo saben y podrían estar destinados a estar juntos más pronto de lo que parecería.

BREAKING:

Liverpool are in regular contact with Kylian Mbappé over a deal for next summer. [L’Équipe] pic.twitter.com/pTVUtQ5KdZ

— The Anfield Talk (@TheAnfieldTalk) September 21, 2020