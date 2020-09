Los dulces autos en los que Ashley Tisdale ha sido vista paseando

Entretenimiento

La actriz ha tenido de todo en su garage

En un momento de su carrera, Ashley Tisdale fue una estrella de Disney que protagonizó “The Suite Life of Zack and Cody” y “The Suite Life on Deck” como Maddie Fitzpatrick. Aparte de esto, Tisdale también fue elegido para interpretar a “Sharpay Evans” en las películas de “High School Musical”.

Desde entonces, Tisdale ha trabajado en varios programas de televisión. Estos incluyen “Hellcats”, “Clipped” y “Young & Hungry”. Mientras tanto, también dio su voz para “Phineas and Ferb”, “American Dad” y más.

Los autos de Ashley Tisdale

Ya de adulta, fue vista saliendo a hacer sus tareas en un Mercedes-Benz G550. Este dulce auto se informa que fue el primero de la actriz.

This Mercedes-Benz G500 was Ashley Tisdale's first car! What was yours? #ThrowbackThursday pic.twitter.com/1s6C9haQPf — Lokey Motor Company (@lokeymotorco) September 19, 2013

Ashley Tisdale también tiene un Porsche Boxster, que aunque no es tan imponente como el 911, es muy moderno. La actriz fue fotografiada junto a su amiga Vanessa Hudgens en el auto color negro.

Tisdale también ha tenido un Mini Cooper y un Range Rover.

Ashley Tisdale’s Back in the Game With a New Range Rover http://t.co/eWzvPeS1Mn #cars pic.twitter.com/TdhsGZoV3v — Monique Hill (@CarsCoolQ) July 4, 2015

