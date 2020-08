El hermoso Porsche que Bella Thorne tiene desde que era una adolescente 

Entretenimiento

Aún no tenía licencia cuando lo recibió

En sus días como estrella de Disney, Bella Thorne interpretó al personaje principal CeCe Jones en la serie de televisión “Shake It Up”. Desde entonces, Thorne se ha mantenido bastante ocupada.

De hecho, Bella Thorne protagonizó varias películas, entre ellas “Blended”, “The Duff”, “Keep Watching”, “You Get Me”, “Amityville: The Awakening”, “The Babysitter” y “I Still See You”.

Y cuando necesita moverse, se puede ver a la actriz conduciendo su Porsche Panamera. Con un precio inicial de $86,300 dólares, este automóvil viene con un motor V6 de 3.0 litros que puede entregar hasta 330 caballos de fuerza y ​​331 libras-pie de torque. También tiene una velocidad máxima de pista de 164 millas por hora.

En 2015, cuando apenas tenía 17 años, Bella Thorne publicó en Instagram una foto de su Porsche Panamera, con un enorme lazo y la leyenda: “Cariño, puedes conducir mi auto”.

