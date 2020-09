Se inspira en Kobe Bryant para bajar de peso: 170 libras menos en 9 meses

Noticias

Una mentalidad fuerte y un objeto claro nos ayudan a conseguir las metas

Christopher Huerta es un joven de 28 años de Glendora, California. Reconoce que de adolescente, cuando se sentía estresado o deprimido, recurría a la comida en busca de consuelo. Primero aumentó de peso después de que sus padres se divorciaron, pero cada vez que se sentía inseguro, buscaba consuelo en la comida.

“La tristeza de estar solo y tener la comida disponible para mí en todo momento sin que nadie realmente me controlara, simplemente me hizo sentir peor. ”, explicó Huerta a Today. “Tenía mucho estrés por comer”.

A medida que creció y avanzaba hacia la vida adulta, recurría a la comida cuando se sentía abrumado. Un tío querido murió, luego un amigo falleció y comer se convirtió en una muleta para seguir avanzando. Era su compañía.

“Estuve muy deprimido durante años y comí mucho”, admite Huerta. “Es la misma razón por la que las personas recurren a ciertas adicciones, ya sea sexo, alcohol o drogas, necesitan algo que las haga sentir bien porque no pueden hacerlo por sí mismas”.

Con 6 pies de altura, Huerta pesaba 382 libras. En mayo de 2016, decidió hacer algo con su peso. Su amigo Héctor, que disfrutaba hacer ejercicio y comer saludablemente, ayudó a Huerta con un plan de ejercicios y comidas, que incluía pocos carbohidratos y nada de azúcar, pero mucha proteína magra.

Sin embargo, para el joven Huerta perder peso le parecía imposible. Fue viendo un partido de baloncesto de Kobe Bryant cuando se dio cuenta de todo lo que había logrado la estrella y eso lo inspiró.

“Se rompió el tendón de Aquiles y pensó en dejarlo todo”, dijo Huerta. “Pensé en perder 100 libras de la misma manera… Todo lo que puedo hacer es tomarlo día a día. La ‘mentalidad Mamba’, que promovía Koby, se trata de mejorarte a ti mismo “.

Huerta sabía que Bryant se despertaba temprano en la mañana para hacer ejercicio, así que hizo lo mismo. Al principio se fijó una meta modesta: solo intentó hacerlo cinco semanas.

“Establecí pequeños logros, pequeños desafíos y los vencí uno por uno para lograr algo más grande”, dijo.

Fue difícil. Se sentía adolorido todo el tiempo desde los 20 a 30 minutos de entrenamiento cardiovascular y de fuerza con el peso corporal. Y tenía hambre todo el tiempo. Pero se sorprendió cuando su plan funcionó. Perdió 38 libras durante las primeras cinco semanas. Luego perdió 35 libras las siguientes seis semanas, luego 32 libras las siguientes seis semanas.

“En un verano básicamente perdí como 90 libras”, dijo. “Estaba comprometido. Ya no tenía dudas. Las inseguridades acerca de ir al gimnasio no estaban realmente ahí “.

En nueve meses, Huerta perdió 170 libras para pesar 210 libras. A lo largo de su viaje, pensaba en Bryant.

“La forma en que lo veía era, que quería ser el mejor. Esa es la mentalidad que tuve que adoptar para perder peso. Quiero ser el mejor en perder peso”, dijo al mencionado medio.

Después de perder tanto peso, Huerta relajó un poco su dieta, pero siguió haciendo ejercicio. Si bien mantuvo su pérdida por un tiempo, recientemente recuperó 50 libras. Pero se comprometió nuevamente con su dieta original y está perdiendo peso nuevamente para pesar alrededor de 202 libras.

“Estoy en la mejor forma de mi vida”, dijo. “Lo he abordado de manera diferente esta vez. Estoy escuchando mi cuerpo, sintiendo mi cuerpo, pero sé lo que mi cuerpo puede hacer. Mucho de lo que me estaba frenando es la gente que me decía que debería estar haciendo esto o lo otro, o me decían que no podía”.