Los Dodgers ganan su división por octavo año consecutivo y celebran con una copa de champaña

Sea en temporada de 162 juegos o en una de solo 60 los Dodgers de Los Ángeles son los amos de la División Oeste de la Liga Nacional. La noche del martes conquistaron su octavo campeonato divisional consecutivo, pero obviamente ellos tienen “pescados más gordos que freír”.

Corey Seager, tal vez el mejor toletero del equipo en 2020, bateó de 3-3, incluyendo su jonrón 14, para conducir a los Dodgers a vencer a los Atléticos de Oakland 7-2 y asegurar el banderín y también la siembra No. 1 de la Liga Nacional en la postemporada.

Did we mention it was good to be home? pic.twitter.com/yAkiriCfON

— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 23, 2020