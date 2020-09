Un caimán muerde a una mujer de Florida mientras podaba unos árboles

Una mujer de Florida continúa recuperándose de las heridas que recibió cuando fue atacada por un caimán de 10 pies y 4 pulgadas mientras podaba árboles en Fort Myers.

La mujer de 27 años estaba haciendo las labores de jardinería cerca de un lago en esa localidad de Florida cuando el caimán la atacó y le mordió.

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de septiembre. La mujer fue trasladada al Lee Memorial Hospital y la trataron por lesiones en ambas piernas, según confirmó la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida (FWC).

El caimán fue capturado más tarde por un cazador de caimanes y lo trasladó a una granja. La FWC dijo que todavía se está investigando el incidente.

