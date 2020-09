“En Selección se viene a dar, no a pedir”: ‘Tata’ Martino puso en su lugar al ‘Chapito’ Montes por renunciar al Tri

El técnico de México dijo que es difícil imaginar que alguien renuncie a su Selección

Hace unos días, el jugador de León, Luis “Chapito” Montes, anunció su decisión de renunciar a la Selección Mexicana a pesar de que estaba considerado por el técnico Gerardo Martino durante su proceso rumbo al Mundial de Qatar 2022, esto porque según sus palabras, acudía a las concentraciones, pero no le daban oportunidad en los partidos, por lo que prefirió hacerse a un lado.

Tras dar a conocer la convocatoria del Tri para el enfrentamiento amistoso ante Guatemala del próximo 30 de septiembre, el “Tata” fue cuestionado sobre el caso del “Chapito” y el argentino contó cómo se dio la comunicación con el jugador.

“Es algo nuevo para ustedes, él tomo contacto conmigo después de la convocatoria octubre del año pasado para comunicarme su decisión, obviamente la acepté. En marzo del año pasado tuvimos una convocatoria donde conversamos y le hice ver que sería bueno que se diera otra oportunidad, jugó unos amistosos y me manifestó que no quería estar”, declaró.

Compartimos un mensaje de nuestro Capitán, Luis "Chapo" Montes. #SerFieraEsUnOrgullo pic.twitter.com/lNbII9Zeqh — Club León (@clubleonfc) September 17, 2020

El entrenador lamentó la decisión de Montes ya que en su opinión, es el mejor jugador de la Liga MX.

“No se trata de si uno tiene minutos o no, esto es una Selección y la competencia es dura, son decisiones deportivas.… El “Chapo” tiene claros los motivos y sus motivos es que se venía a competir, a veces te toca jugar y a veces no. A lo mejor viene golpeado por aquella frustrada situación de otra etapa por la lesión importante que tuvo… Lo lamento mucho porque creo que es el mejor jugador de la Liga de México, lamento que haya tomado la decisión”, apuntó.

Aunque Martino se notó decepcionado por la negativa de Montes, dejo claro que nadie está por encima de la Selección Mexicana y que le cuesta creer que los futbolistas se nieguen a asistir a las convocatorias.

“La decisión y responsabilidad tiene que ver con todos, ser jugador de Selección es muy difícil de imaginar por qué uno lo rechazaría… A menos que cada vez que vengan ellos observen un caos, faltas de respeto, poca capacidad de trabajo, o la calidad del trabajo sea mala, a menos que observen situaciones anormales, me parece que lo demás es cuestión de dar. Es difícil venir a Selección y pedir, en la Selección se pide respeto y capacidad, calidad de trabajo. Se viene a ofrecer, a dar, la Selección genera la posibilidad de sumar jerarquía y curriculum, el que decide es el futbolista“, indicó