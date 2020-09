Investigan a la excongresista hispana Ileana Ros-Lehtinen por gastar miles de dólares de la campaña en Disney, hoteles y restaurantes de lujo

Fue la primera mujer hispana en ocupar un puesto en el Congreso de Estados Unidos

La excongresista Ileana Ros-Lehtinen está siendo investigada por parte del Departamento de Justicia por, supuestamente, gastar dinero de su campaña política en viajes personales y vacaciones para ella y su familia, según ha revelado la cadena CBS.

En las últimas semanas, los ex miembros de su personal han sido citados para proporcionar registros o comparecer ante un gran jurado para hablar sobre el gasto de miles de dólares en un viaje en 2017 a Walt Disney World con sus hijos y nietos, unas estadías en hoteles de Nueva York y Miami, la ciudad donde reside, y en un restaurante de mariscos del sur de la Florida.

BOOM: Former Congressional Rep and current FARA agent of the United Arab Emirates Ileana Ros-Lehtinen under investigation for potential Federal financial crimes https://t.co/wAHxuBPFK2 — Eric Garland (@ericgarland) September 24, 2020

Según ha revelado CBS, la expolítia gastó $3,756 en Walt Disney World en Orlando; $10,260 en el hotel Palace de Nueva York. $27,716 en el hotel W de South Beach, en Miami; $5,892 en el hotel Ritz-Carlton de Amelia Island; y $3,104 en Mesamar Seafood Table.

La investigación está a cargo de la Sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia en Washington DC.

Former South Florida Congresswoman Ileana Ros-Lehtinen under federal investigation for allegedly spending campaign money on personal trips and vacations for her and her family #BecauseMiami: https://t.co/h0KToqjG8Z pic.twitter.com/i5fbuFaa2M — Because Miami (@BecauseMiami) September 24, 2020

La excongresista federal no ha dado declaraciones al respecto a pesar de que su abogado, Jeffrey Weiner, confirmó que la cubanoamericana, que fue la primera hispana en ocupar un puesto en el Congreso de Estado Unidos.

A federal grand jury has subpoenaed multiple former aides to ex-Rep. Ileana Ros-Lehtinen over allegations that she used campaign funds to pay for family vacations and luxury hotel stays https://t.co/wfuaEYq82Z — Lachlan Markay (@lachlan) September 24, 2020

“Ella y sus exmiembros del personal y voluntarios están cooperando plenamente con la Comisión Federal de Elecciones y el Departamento de Justicia”, explicó Wiener en un comunicado. “Estamos recopilando la información solicitada por el Departamento de Justicia y estamos seguros de que, si se cometieron errores contables, se debieron a negligencia y no a una mala conducta intencional o intencionada de la excongresista o cualquier miembro de su personal o sus contadores”.