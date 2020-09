“Messi tampoco debería estar”: Ángel Di María estalla por no ser convocado a la selección de Argentina

El extremo argumentó que, de ser por la edad, otros jugadores como “La Pulga, el “Kun” y Otamendi tampoco debieron ser convocados

La selección de Argentina ya dio a conocer su lista de convocados para sus próximos compromisos contra Bolivia y Ecuador, pero sorprendió la ausencia del extremo del París Saint-Germain, Ángel Di María, quien explotó porque no fue tomado en cuenta.

“A veces uno aguanta y aguanta las críticas. Pero en un momento explotás y contestás, me quedé callado mucho tiempo. No le encuentro explicación, no tengo palabras. Para mí la Selección es lo máximo. Amo estar en la selección y deseo con toda mi alma poder volver a vestir la camiseta de Argentina“, explicó su molestia el delantero en una entrevista con Closs Continental.

Cuando se le preguntó sobre cuál creí que era la razón por la que no había sido llamado, sin dudarlo se lo achacó a la edad, aunque aclaró que nunca se lo quisieron confirmar.

“Muchos dicen que ya estoy grande, pero tengo 32 años y sigo corriendo de la misma manera, en cada partido demuestro que no lo estoy, y puedo estar a la altura de Neymar y Mbappé. Si hago todo lo que hago en el club intentando estar en el once para poder jugar un Mundial y Copa América, es difícil entender porque no estoy convocado. Nunca me dieron la explicación de porque no me llaman“, expresó.

AHORA | Ángel Di María: "Si no estoy convocado es porque no me quieren convocar, seguiré peleando para estar en la Selección ¿A los 32 años estoy viejo?" en #ClossContinental AM590 FM104.3 pic.twitter.com/CsTA0PkbNd — Radio Continental AM 590 y FM 104.3 (@Continental590) September 23, 2020

Inmediatamente después, él mismo cuestionó por qué otros jugadores de su generación, como Messi, si fueron considerados, en caso de ser esa la razón.

“Si uno se pone en el recambio (de generación), Messi, (“Kun”) Agüero y (Nicolás) Otamendi no tendrían que estar. Si lo hacés, lo hacés con todos, no con algunos. Vos podés seguir haciendo el recambio, pero tener a algunos…”, finalizó el compañero de Neymar en el PSG.

Cabe mencionar que a sus 32 años, Di María aún tiene cuerda y en este mismo 2020 ha brindado grandes actuaciones, tanto con su club como con su selección.