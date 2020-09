Proposición 16: Acción afirmativa, discriminación y representación

El lenguaje de las proposiciones en las papeletas de votación no siempre es simple y fácil de entender. Es necesario leer varias veces la misma iniciativa para poder comprender exactamente de que se trata. Más de una vez, palabras como “discriminación” son utilizadas de manera inusual, lo que puede confundir al votante.

Un ejemplo de esto es la proposición 16 que busca revocar la proposición 209, aprobada por los votantes en 1996.

Desde entonces, la iniciativa 209 prohibe al gobierno y a las instituciones públicas “discriminar en contra” u ofrecer tratamiento preferencial a una persona, basándose en su raza, sexo, color, etnia o lugar de nacimiento en empleos, educación o contrataciones públicas.

Pero en realidad, la 209 no se opone a la “discriminación”, sino a la acción afirmativa que considera la raza y el sexo en ingresos a la universidad y contrataciones públicas.

Un voto a favor de la proposición 16 en 2020, revocaría la proposición 209 de 1996, mientras que un voto en contra se opone a la enmienda constitucional y mantiene la prohibición de la acción afirmativa en el estado.

“La 209 fue una proposición anti-inmigrante”, opinó Michelle Siqueiros, de la Campaña de College Opportunity en rueda de prensa. Siqueiros reconoció que ella fue una de las personas que se benefició con la acción afirmativa.

La acción afirmativa está vigente a nivel nacional, pero las cuotas de admisión a la universidad fueron prohibidas en 1978 en una decisión de la Corte Suprema.

“Yo también me beneficié con la acción afirmativa”, coincidió Kevin de Leon, expresidente pro tempore del Senado de California. “Yo no tenía buenas calificaciones y sin embargo fui admitido, gracias a la acción afirmativa”, admitió.

“Es esta proposición la panacea? No, no lo es, pero es un buen paso”, explicó el político. “No solo va a ser suficiente revocar la 209, también se requieren políticas públicas desde el ramo legislativo, desde ambas cámaras para proveer las políticas necesarias en cuestiones de la Universidad de California, contratos públicos. También van a ser necesarias medidas legislativas y acciones proactivas“, agregó.

¿Qué es acción afirmativa?

Acción afirmativa se refiere a las acciones de universidades y empleadores públicos para aumentar la presencia y proporción de personas de grupos minoritarios e históricamente en desventaja. Estas acciones también incluyen esfuerzos de alcance para atraer a las comunidades menos representadas.

La acción de considerar la raza en las admisiones universitarias y empleos públicos fue prohibida en ocho estados. California es uno de ellos. Otros 28 estados aún requieren acción afirmativa en la contratación de empleados públicos.

Entre quienes apoyan la iniciativa se encuentran el gobernador Gavin Newson, la senadora demócrata Dianne Feinstein y los representantes demócratas Nanette Barragán, Jimmy Gómez y Maxine Waters, entre otros. También apoyan la iniciativa la activista Dolores Huerta y ACLU de California.

En contra

Quienes se oponen a revocar la proposición 209 argumentan que las admisiones universitarias no deberían estar basadas en la raza de los estudiantes.

“La raza es una clasificación prohibida, por una buena razón, porque degrada la dignidad y el valor de una persona que está siendo juzgada por sus ancestros, en lugar de ser juzgada por su propio mérito y cualidades esenciales”, opinó Haibo Huang, co-fundador del grupo Asiáticos-americanos de San Diego por la igualdad.

Los asiáticos americanos en California representan solo el 15.3 por ciento de la población del estado y sin embargo son el 39.7 por ciento de todos los estudiantes inscriptos en el sistema de UC (Universidad de California).

“La solución real para la igualdad racial es una reforma comprensiva del sistema escolar público desde Kindergarten al grado 12, y no una discriminación sancionada por el gobierno para crear más perdedores que ganadores, como hará la proposición 16″, opinió el exsenador republicano Bob Huff.

Para más información a favor de la proposición 16, puedes visitar: https://voteyesonprop16.org/

Para más información en contra de la proposición 16, puedes visitar https://stopprop16.org/