“Me gustaría volver al Barcelona”: Andrés Iniesta quiere regresar a la que considera su casa

Andrés Iniesta se marchó del Barcelona en el 2018, tras ser transferido por el club blaugrana al Vissel Kobe de Japón.

Hoy, a dos años de distancia, “El Fantasmita” declaró que está ansioso de volver a la que considera “su casa” para ayudar en cualquier puesto para el que se sienta apto.

“Mi momento ya pasó y en el futuro no lo sé, pero Barcelona es mi casa, he estado muchos años y ojalá algún día pueda volver para hacer de alguna cosa que estuviese capacitado. Se dan muchas vueltas y visualizar las cosas a largo plazo es difícil, pero como deseo sí digo que me gustaría“, declaró el mediocampista de 36 años al medio canadiense OneSoccer.

Sin embargo, pese a que las ganas de volver le sobran, su compromiso es aún más fuerte, ya que su contrato con el club nipón termina hasta el 2022 y el jugador está dispuesto a terminarlo antes de aventurarse a tomar cualquier otra oportunidad que se le presente.

The 2026 FIFA World Cup will be hosted, in part, by Canada 🇨🇦

And for former FC Barcelona captain Andres Iniesta, the experience of playing in (and winning) a World Cup is unmatched in professional soccer.

WATCH (FULL) ▶️https://t.co/mgyk9TFM5b#CanMNT pic.twitter.com/aE8cyCGY2W

