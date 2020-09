“Tata” Martino busca convencer a Julián Araújo del Galaxy para que renuncie a Estados Unidos y vaya al Tri

El defensa del Galaxy, Julián Araújo, se ha convertido en el nuevo objeto del deseo de la Selección Mexicana, ya que Gerardo “Tata” Martino se encuentra muy interesado en que el joven vista la playera del Tri.

El futbolista de 19 años es originario de Lompoc, California, pero sus padres son mexicanos, por lo que al tener doble nacionalidad tendrá que tomar una decisión, principalmente porque es considerado en ambos países como una de las grandes promesas.

A post shared by Julian Araujo (@julian__araujo) on Nov 14, 2018 at 8:09pm PST

View this post on Instagram

Araújo apenas ha jugado 28 partidos con el cuadro de Los Ángeles, pero ha maravillado al estratega de México quien ya tomó acción y se comunicó con Araújo para externarle su deseo de que se incline por el Tricolor.

“Está haciendo las cosas bien y le expresé mi deseo de que jugara para México. Tendrá que decidir junto a su familia qué camino seguir”, declaró Martino en conferencia de prensa.

Tata has been in touch with Julian Araujo… https://t.co/Mn6pvEzvY5

— Andrew Wiebe (@andrew_wiebe) September 24, 2020