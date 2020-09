Chávez Jr. decepciona y en redes ya piden su retiro

Una vez más, la esperada pelea de Julio César Chávez Jr vs. Mario Cázares resultó ser una película que ya habíamos visto, pues el “hijo de la leyenda” tuvo que abandonar el combate en el sexto episodio por un corte derivado de un cabezazo, por lo que en redes la gente ya pide que mejor se retire.

El peleador sinaloense perdió la noche del viernes en medio de la polémica debido a que los peleadores no tuvieron una pelea muy limpia y el pleito fue detenido a los 41 segundos del sexto round debido a un peligroso corte sobre el párpado izquierdo de Chávez, suena parecido a lo sucedido contra Daniel Jacobs en su pelea pasada.

El médico de ring decidió que la pelea tenía por lo que el triunfo por unanimidad fue para Cázares con tarjeta de (57-56, 59-54, 57-56) por lo que el junior abandonó el ring enfurecido.

Tras la pelea los comentarios en redes fueron severos hacia Julio César Chávez y ya piden su renuncia.

Chavez Jr. Straight up quit. Cazares was a rough and dirty fighter but did see some skills. Probably needs to clinch less and use his jab cause when he boxed he boxed well. Believe Chavez Jr. should just retire.

— Rafael Sanchez (@SanchezGuyWoah) September 26, 2020