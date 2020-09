La bella camioneta en la que Selena Gomez solía salir a pasear

La cantante tiene buen gusto para elegir autos

Selena Gomez comenzó su carrera como estrella de Disney, protagonizó los programas de televisión “The Suite Life on Deck”, “Hannah Montana”, “The Suite Live of Zack and Cody” y “Wizards of Waverly Place”.

Al mismo tiempo, también apareció en varias películas, como “Princess Protection Program”, “What’s Stevie Thinking?” y “The Wizards Return: Alex vs. Alex”. Después de su tiempo en Disney, Gomez lanzó una exitosa carrera musical con éxitos como “Naturally”, “Fly to Your Heart”, “My Dilemma”, “Hit the Lights”, “Sober” y más.

Al conducir, a veces se le podía ver a Selena Gomez detrás del volante de su BMW X6.

Selena Gómez estrena coche ! Un nuevo BMW X501 ! #HechosGomez pic.twitter.com/IZ8gmvTjqE — Selena Gomez Spain (@Selena_Spain) June 16, 2013

El X6 tiene un precio inicial de $65,000 dólares. Debajo de su capó hay un motor turbo TwinPower de 3.0 litros que puede entregar 300 caballos de fuerza.

Selena gomez hoy en los angeles con su BMW pic.twitter.com/jEBHSHUuTL — SELENA GOMEZ (@QUEEN_selenagom) October 6, 2013

La cantante no suele gastar demasiado en autos, en su pequeña flota tiene un Audi A6 y un Mercedes Maybach.

