Vio el futuro: JC Chávez no quería para su hijo a “un rival tan complicado” como el que le ganó

Se consumó lo que ya veía venir Julio César Chávez: la derrota de su hijo en la pelea del “Junior” contra Mario Cázares.

Este viernes se realizó la función a beneficio en la que El Gran Campeón Mexicano se dio “hasta con la cubeta” con el “Travieso” Arce, misma donde se dio el combate entre su hijo y Mario Cázares, un rival que nunca fue aprobado del todo por Chávez padre, debido al riesgo que representaba para su vástago.

“Julio viene de una fractura de nariz y yo no quería un rival tan complicado”, aceptó hace unos días en entrevista para ESPN.

Y cuánta razón tenía… Aunque la pelea tuvo su dosis de polémica, debido a que fue detenida tras un corte sobre el párpado del “Junior”, el hijo de la leyenda perdió por un fallo unánime de los jueces en la decisión técnica.

Cabe recordar que Mario Cázares, de 30 años de edad, es un pugilista que continúa invicto, con un récord de 13 triunfos y 5 por la vía del cloroformo. En su etapa amateur, incluso, derrotó a “Canelo” Álvarez en una olimpiada nacional.

“Tengo ventaja en altura, en acondicionamiento físico y mental. Chávez se equivocó al elegirme”, expresó Cázares en una conferencia previa a la pelea. En eso estaba de acuerdo con el César del Boxeo y al final, el tiempo les dio la razón a a los dos.

Polémica batalla

Julio César Chávez Jr. volvió a los cuadriláteros tras nueve meses de ausencia, pero fue vencido por Mario Cázares.

"No me ganó, me dio dos cabezazos, no se vale. Me trajeron para hacerme la maldad", dijo Chávez Jr. pic.twitter.com/lL8PqfjxOd

