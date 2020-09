¡No se vale!: Julio César Chavez Jr. explota tras perder pelea contra Cázares

La reacción del Junior fue contundente al declarar: "No sé con qué ganó la pelea y le dan la decisión. No me ganó, me dio dos cabezazos, no se vale"

El pleito tuvo que detenerse en el sexto asalto por un corte que sufrió el junior en el párpado. Foto: Imago7