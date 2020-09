Bernie Sanders revela que hay varios planes para sacar a Trump de la Casa Blanca si pierde y niega irse

Aumenta temor de que el presidente no quiera dejar el poder

El senador Bernie Sanders (Vermont) ha afirmado que hay “una serie de planes” si el presidente Donald Trump pierde las elecciones del próximo mes, pero se niega a abandonar la Casa Blanca.

Sin embargo, en la entrevista con Bill Maher, de HBO, el demócrata no quiso revelar cuáles serían esas estrategias.

“Si Trump intenta permanecer en el cargo después de perder, habrá una serie de planes para asegurarse de que sea desalojado de su posición”, dijo Sanders. “En este momento, y durante las próximas cinco semanas, nuestro trabajo es derrotarlo y derrotarlo mal”.

Aunque Maher quiso ahondar sobre los “planes”, el senador no se refirió más al tema y dijo que su partido se enfoca en ganar la elección.

El presidente Trump ha sido cuestionado sobre si respetará el resultado electoral.

“Bueno, tendremos que ver qué pasa”, dijo el mandatario en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

También en una entrevista en Fox News dijo que no diría que “sí” ni que “no”.

“No, no voy a decir simplemente que sí. No voy a decir que no, y tampoco lo hice la última vez”, expresó.

Sanders ha expresado su total apoyo al exvicepresidente Biden, a fin de apostar a la unidad y aunque sus seguidores han criticado nuevamente la decisión como ocurrió en 2016, en esta ocasión respaldan al senador y la lucha por su agenda de avanzada.