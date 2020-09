Cuáles son las parejas más tacañas, según su signo zodiacal

Si sales con alguno de estos signos no esperes que te sorprenda con un detalle extravagante

¿Cuál es la diferencia entre un ahorrador y un tacaño? Las personas que son ahorradoras saben guardar su dinero e invertirlo para mejorar su calidad de vida y son lo suficientemente hábiles para presupuestar gastos como regalos para su pareja en ocasiones especiales o para sorprenderla de vez en cuando.

Mientras que un tacaño conserva hasta su último centavo, evita a toda costa gastar y cuando se ven obligados a hacerlo optan por la opción más económica a pesar de que puedan permitirse en gastar en algo de más calidad.

Cuando estás en una relación esperas al menos que te sorprendan una vez, pero si tu pareja tiene alguno de estos signos, la astrología te dice por qué es difícil que pueda hacerlo.

Tauro

Las personas que son Tauro solo gastan en lo que es esencial. No son del todo avaros, principalmente cuando se trata de darse gustos, sin embargo, no derrochan dinero en algo que no consideran necesario.

Cáncer

Generalmente es muy generoso con las personas que quiere, pero cuando decide no gastar, nada puede hacerlo cambiar de opinión. Planea en qué gastará cada centavo que saldrá de su billetera y no hay espacio para sorpresas.

Escorpión

Son personas que solo compran cuando hay ofertas y descuentos, de lo contrario, no gastarán ni un solo centavo. En sus relaciones es igual, hará lo que está en sus manos para gastar lo menos posible.

Capricornio

Se nota que son bastante tacaños hasta en su forma de vestir. Regularmente desechan su ropa hasta que queda totalmente inservible y solo hacen compras cuando hay ofertas de temporada. Es difícil que gasten en ellos mismos, por lo que menos lo harán con su pareja.

