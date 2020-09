Drama en la Fórmula 2: Dos autos chocan y uno termina incendiándose en el muro de contención

La mañana de este domingo, se vivieron segundos dramáticos en la Fórmula 2, pues tras un ligero contacto, dos autos se estrellaron en el muro de contención y uno de ellos terminó envuelto en llamas.

Todo ocurrió en el Gran Premio de Sochi, en Rusia. El piloto italiano Luca Ghiotto y el británico Jack Aitken peleaban por una posición, tras salir de una curva, el italiano trató de rebasar a Aitket por la parte externa pero terminó chocando con el otro auto, ocasionando que los dos salieran de la pista y se estrellaran en el muro de contención.

This crash ended the Sprint Race prematurely 🚩

Thankfully both Jack Aitken and Luca Ghiotto walked away from the incident#RussianGP 🇷🇺 #F2 pic.twitter.com/qPexWLQjaf

— Formula 2 (@FIA_F2) September 27, 2020