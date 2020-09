De la duela a la pista: Michael Jordan tendrá su propio equipo de NASCAR

Si algo ha caracterizado a Michael Jordan tanto en su brillante carrera en el básquetbol como después de su retiro deportivo, es su hambre por siempre ir más allá y romper paradigmas. Muestra de ello es que ahora MJ tendrá su propio equipo de NASCAR.

La noche de este lunes, Denny Hamlin, veterano piloto de NASCAR, dio a conocer que él y Michael Jordan iniciarán un nuevo equipo en la famosa competencia del automovilismo y Bubba Wallace sería el conductor encargado de manejar el auto.

Tonight, I’m excited to announce MJ and I are starting a new, single car @NASCAR Cup Series team for 2021. Deciding on a driver was easy – it had to be @BubbaWallace . pic.twitter.com/nIJv0X6ZOX

“Esta noche, estoy emocionado de anunciar que MJ y yo estamos comenzando un nuevo equipo de un auto único en NASCAR Cup Series para 2021. Decidir sobre un piloto fue fácil, tenía que ser Bubba Wallace”, escribió Hamlin.

Al elegir a Bubba Wallace como el piloto del equipo de Jordan y Hamlin, el dúo está mostrando su apoyo al movimiento de Black Live Matters ya que Wallace es uno de los grandes protestantes en contra de la violencia racial y no corre en NASCAR desde hace algunos meses, tras encontrar en su box una cuerda con forma de soga de ahorcado.

This is a unique, once-in-a-lifetime opportunity that I believe is a great fit for me at this point in my career. I’m grateful and humbled that they believe in me and I’m super pumped to begin this adventure with them.

🤘🏾

BW https://t.co/q5tCyiurpi

— Bubba Wallace (@BubbaWallace) September 22, 2020