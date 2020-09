Cuando no maneja su Toyota Prius, Gwyneth Paltrow pasea en esta camioneta

Gwyneth Paltrow es una de las estrellas más fitness de Hollywood, que expone regularmente las virtudes de las dietas orgánicas y las últimas modas del ejercicio. Gracias a ello construyó un emporio millonario.

No es que necesitara el dinero, pues ya tenía una carrera establecida en la industria del cine. Después de todo, ha protagonizado películas como “Sliding Doors”, “A Perfect Murder”, “Seven”, “Great Expectations”, “Duets” y “Shakespeare in Love”, esta última le valió un Premio Oscar y un Globo de Oro a la Mejor Actriz. Más recientemente, Paltrow también protagonizó varias películas de Marvel como la pareja Tony Stark, Pepper Potts.

En 2018, Paltrow se casó con el director Brad Falchuk y a veces se la puede ver conduciendo un Range Rover.

Gwyneth Paltrow looks cool in her aviators as she drives a Range Rover https://t.co/TuwzqHMk50 pic.twitter.com/pclrPR7n49

— ASPIRE BESPOKE (@aspirebespoke) February 8, 2016