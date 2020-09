Pagarán $20 millones a familia de hombre negro que murió a manos de la Policía en Maryland

Las autoridades de un condado de Maryland anunciaron este lunes un acuerdo para pagar $20 millones de dólares a la familia de un afroamericano muerto por la policía.

El acuerdo fue alcanzado por las autoridades del condado de Prince George y los familiares de William Green, de 43 años y de Washington DC, quien fue muerto a tiros el 27 de enero pasado mientras estaba esposado en el asiento delantero de un vehículo policial.

Por estos sucesos, el agente Michael Owen, un veterano que llevaba diez años en la policía, fue detenido al día siguiente del suceso y espera juicio acusado de asesinato en segundo grado, homicidio involuntario y agresión.

Green, que murió de seis balazos y tenía las manos esposadas en la espalda, había sido detenido por el agente por una infracción de tráfico y el policía sospechó que podía estar bajo la influencia de alguna droga.

#BREAKING: $20,000,000

That’s how much Prince George’s County has agreed to pay to the family of William Green.

PGPD officer Cpl. Michael Owen Jr. is accused of shooting Green several times while he was handcuffed in a police cruiser in January.@wusa9 pic.twitter.com/pVU8NBYUt7

— Lorenzo Hall (@LorenzoHall) September 28, 2020