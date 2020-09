¡Despedido! El abogado que envió el famoso burofax, no trabajará más con Leo Messi

Jorge Pecourt fue el asesor legal que le sugirió al argentino utilizar el recurso

El 25 de agosto se sacudieron todos los cimientos del barcelonismo luego de que Leo Messi le notificó al club a través de un burofax que había decidido no continuar en el equipo. Este recurso oficializa las decisiones de futbolistas y cuerpo técnico a sus equipos de forma “impersonal”.

El recurso no procedió pues Leo necesitaba recurrir a la justicia para exigir su salida y decidió no hacerlo y salir por la buena del club de su vida, aunque muchos dicen que ganas no le faltaron.

Jorge Pecourt fue el asesor legal que le sugirió a Messi utilizar el medio oficial del burofax e incluso estuvo con el padre y representante del futbolista cuando se reunió con Josep María Bartomeu y este le cerró la puerta a toda negociación.

Ahora, Pecourt ha dejado de trabajar en la firma de abogados que asesora a Leo según informó el sitio 2PlayBook, fuente confiable de todo el submundo legal y financiero detrás del deporte:

“Jorge Pecourt ha acordado su salida de Cuatrecasas pocas semanas después de estar en el foco mediático por ser el abogado que asesoró al futbolista argentino durante su intento por rescindir unilateralmente su relación con el club”, informó el portal. Según 2 PlakBook abrirá su propio despacho para seguir dedicándose al asesoramiento de deportistas, pero más allá de su nuevo proyecto, el fallido burofax obviamente colaboró con su despido.