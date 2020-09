El sueño del “Cholo”: el Atlético de Madrid quiere volver a vestir a Leo Messi de rojiblanco

La amistad mueve montañas y nunca hay que subestimar lo que hay detrás de una tan profunda como la que hay entre Luis Suárez y Leo Messi, una separación que ha dolido incluso hasta a los hinchas de otros equipos, no solo del Barcelona.

Y debido a ello, ahora el fuerte rumor que está sonando es que en un movimiento de locura, Leo Messi podría volver a vestir los colores del Atlético… sí, como lo leen, pues eso ya ocurrió en una ocasión.

🔴⚪🔴 No, no es un montaje

¡¡Y es que no sería la primera vez que Messi vistiera la rojiblanca y jugara defendiendo el escudo del @Atleti!! 😮😮😮 https://t.co/dK4qlw3YGC Te lo cuenta Isaac Suárez

— MARCA (@marca) September 29, 2020