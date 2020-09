Así luce el interior de la Lordstown Endurance, la pick-up eléctrica que promete llegar muy pronto

Durante los últimos meses hemos sido testigos del anuncio de la llegada de diferentes modelos de pick-ups eléctricas. Marcas como Tesla, Nikola, Ford, Rivian, entre otras, ya han dejado ver sus deseos por incursionar en este peleado segmento.

Sin embargo, ya existe una marca que ha decidido adelantarse a sus competidores, se trata de Lordstown Motors y su modelo Endurance, que se convertirá en la primera pick-up eléctrica en llegar a las carreteras, y de la cual ya se ha revelado cómo lucirá su interior.

El habitáculo de la Lordstown Endurance destaca por ser plenamente digital, así lo demuestran las tres pantallas fusionadas en una sola que se ubica en el panel de instrumentación y de infoentretenimiento, y la reducción a la mínima expresión de botones físicos.

A look inside the world’s first all-electric pickup truck. Get in and #RideWithLordstown pic.twitter.com/OQlXyaQPm4

— Lordstown Motors (@LordstownMotors) September 23, 2020