Hermana de Vanessa Guillén publica foto especial en el cumpleaños de la soldado que fue asesinada en Fort Hood

TEXAS – La hermana de la fallecida soldado especialista Vanessa Guillén compartió sus sentimientos en las redes sociales en la fecha de cumpleaños de la militar fallecida.

Mayra Guillén en su cuenta de Twitter publicó una foto de ella y Vanessa y lamentó no poder estar con ella en este día especial.

“Feliz cumpleaños mi niña celestial…hoy llorare de nuevo y mañana volveré a sonreír y a vivir por ti”, escribió la hermana mayor de Vanessa.

Mayra también compartió lo entusiasmada que estaba Vanessa por cumplir sus 21 años y acompañando la foto escribió sobre un deseo.

“Como deseo poder habernos tomado una foto como esta más tarde hoy…te extraño mucho”, agregó Mayra en su publicación.

Happy heavenly birthday baby girl @vguillen_30 hoy llorare de nuevo y manana volvere a sonreir y a vivir por ti…. ❤️ I know how excited you were to be 21, unfortunately it’s not a possible and this day will be one of the hardest yet.

— Mayra Guillen (@mguilen_) September 30, 2020