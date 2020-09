Seguidores de Telemundo en Twitter dan a Trump como ganador del debate

¿Quién ganó el primer debate presidencial entre el presidente Donald Trump y el demócrata Joe Biden?

Analistas políticos de varias cadenas consideraron que Biden ganó el debate por llevar con aplomo las continuas interrupciones del presidente, pero seguidores de Telemundo Noticias en Twitter vieron ganador a Trump en un sondeo publicado al final del debate.

La encuesta fue enviada al final del debate a las 11:00 p.m. ET. Un 68.7% de los que usuarios que participaron vio ganador a Trump, mientras que un 31.3% votó por Biden. 9,414 personas participaron en la encuesta.

Los presentadores de Telemundo Noticias rescataron los resultados cuando el sondeo no había terminado. En ese momento Trump ganaba con 66% según los participantes.

“Es un sondeo de opinión, no es una encuesta científica, es la participación de nuestros usuarios en Twitter”, dijo la presentadora Felicidad Aveleyra antes de hablar de los resultados.

Simpatizantes de Trump reclamaron en Twitter que la periodista tuviera que añadir que no se trataba de una cuestión científica.

“Jajaja, ella no pudo con el tema”, escribió DK Miki.

Otro usuario reclamó que Biden no busque más a los latinos.

“No me sorprende. La campaña de Biden hizo poco para llegar a la comunidad latina y gastó su energía en cortejar a los republicanos”, dijo Allan Cruz.

