¿Quién ganó el debate entre Biden y Trump?

Analistas políticos están como el país entero: dividido en dos. No hay un claro ganador en este debate, pero el clamor generalizado es que fue un desastre.

¿Hubo un ganador? Esa respuesta la darán las encuestas después del debate, donde se verá si alguno de los candidatos logró cooptar parte del 14% de los indecisos y/o atrajo a votantes de su oponente.

Expertos que participaron en prácticamente todos los medios nacionales en tiempo real coinciden en que después de los primeros 15 minutos, el encuentro entre el exvicepresidente Joe Biden y el presidente Donald Trump fue muchas cosas, menos un debate de ideas claras, aunque las hubo por momentos.

Los sondeos de las televisoras varían, ya que por ejemplo, Fox News publicó que el 60% de sus televidentes consideró que el presidente Trump ganó, mientras CNN indicó que el 58% de su auditorio daba el triunfo a Biden.

En datos duros, la campaña del demócrata indicó que durante la hora y media que duró el encuentro lograron recaudar $3.5 millones de dólares en donaciones.

El primero en perder el control fue el presidente Trump, quien incluso interrumpía constantemente al moderador Chris Wallace, que pidió al mandatario que respetara las reglas y, en algún momento, lo retó a “intercambiar sillas”.

“Señor, Presidente, soy el moderador de este debate, y me gustaría que me dejara hacer mi pregunta y luego usted puede responderla”, instruyó Wallace.

Biden entró al mismo juego del presidente Trump, una estrategia que resultó un acierto y una desazón, ya que no se echó hacia atrás ante los ataques del mandatario y lo llamó “racista” con todas sus letras, además de “callarlo” en algunas ocasiones. El problema fue que entrar a ese juego de “a ver quién grita más fuerte” abonó al desorden. Lo único positivo en el caso del demócrata es que no fue confrontado por el moderador.

El presidente defendió su actuación y consideró que puso puntos sobre las “íes”.

“Chris tuvo una noche difícil. Dos contra uno no fue sorprendente, pero divertido. ¡Se señalaron muchos puntos importantes, como lanzar a Bernie, AOC PLUS 3 y el resto, a los lobos! Izquierda radical está abandonando a el Adormilado Joe. ¡Cero entusiasmo demócrata, liderazgo DÉBIL!”, consideró.

Chris had a tough night. Two on one was not surprising, but fun. Many important points made, like throwing Bernie, AOC PLUS 3, and the rest, to the wolves! Radical Left is dumping Sleepy Joe. Zero Democrat enthusiasm, WEAK Leadership! https://t.co/BGbPVHau3M

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2020