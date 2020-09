Sigue el pleito: “Piojo” Herrera volvió a estallar contra el “Tata” Martino y el Tri

El técnico del América lo sigue culpando de la lesión de Memo Ochoa

El técnico del América, Miguel Herrera, continúa con la guerra de declaraciones contra Gerardo Martino y su cuerpo técnico, ya que a su consideración, el trabajo que realizan los futbolistas en la Selección Mexicana les provoca cansancio y esto afecta su rendimiento en sus clubes.

La lesión de Guillermo Ochoa previo al Clásico Joven ante Cruz Azul fue la gota que derramó el vaso para el “Piojo” quien después del juego apuntó que no quería prestar más jugadores a la Selección, declaración que reiteró en entrevista con Fox Sports.

“No me arrepiento de nada, cuando yo digo las cosas es porque así son, porque así vienen, yo no me ando dando vueltas con nada”, indicó.

Gerardo Martino respondió a las críticas de Herrera asegurando que de ninguna manera ponían más cargas a los jugadores y que conocían la actividad que tenían en sus clubes, palabras que no le agradaron al “Piojo” y arremetió de nuevo contra el seleccionador de México.

“Oigo las declaraciones del ‘Tata’ y dice que él entrenó como entrenan los clubes, pero casi estoy seguro que todos los clubes, en este momento, ninguno hace doble entrenamiento, ninguno hace doble turno, en la fecha 12 ninguno hace doble turno”, comentó.

🗣 Miguel Herrera: "Por eso no quiero prestar jugadores. Nos regresan futbolistas fundidos. No se preocupan por nuestro trabajo". 🗣 Tata Martino: "Nosotros sí nos preocuparnos por la forma en que los jugadores vienen y en la forma en que los devolvemos a sus equipos". 😱 🔥 ⚽ pic.twitter.com/2kFGJwUiGM — Ahora o Nunca ESPN (@ahoraonuncaespn) September 29, 2020

Miguel Herrera insistió en que sus jugadores llegan cansados de los entrenamientos con el Tri, especialmente Guillermo Ochoa que lleva un trabajo especial debido a que ya tiene 35 años.

“Llegan mis jugadores y me dicen ‘estamos cansados’, el jueves para trabajar para el partido del domingo y no trabajaron. Él dice que entrenaron igual que como entrenan en sus equipos, pero yo ahí sí difiero. Me molesté y yo no me callo, pido que valore nuestro trabajo, no digo que no los llame, pero si las cosas siguen así, no los presto hasta que sea Fecha FIFA y tenga la obligación de hacerlo”, apuntó.

Asimismo, reveló que Martino nunca ha ido al América para conocer cómo trabajan en el club.

“Ha ido a todos los clubes menos al América, no se ha acercado para preguntar qué hacemos, qué trabajamos, cómo están los jugadores”, indicó.