Miguel Herrera explota contra el “Tata” Martino y el Tri por la lesión de Memo Ochoa

El entrenador apuntó que por eso no quiere prestar jugadores a la Selección Mexicana

El entrenador del América, Miguel Herrera, salió “calientito” tras el empate 0-0 ante Cruz Azul en el Clásico Joven y lo demostró en la conferencia posterior al juego donde ahora el blanco de sus críticas no fueron los árbitros, sino la Selección Mexicana.

La semana pasada, cuatro de sus futbolistas acudieron al primer microciclo del año a cargo de Gerardo Martino con miras al partido del miércoles ante Guatemala, sin embargo, el portero Guillermo Ochoa sufrió una lesión durante el calentamiento del duelo ante la Máquina, por lo que el “Piojo” culpó al Tri de esta situación.

“Lo de Memo es de la selección, por eso no quiero prestar jugadores a selección en estas fechas que no son FIFA, claro que no. Córdova estaba fundido, Jorge estaba fundido, Memo se lastima antes de empezar el partido cuando nosotros lo dosificamos bastante bien y nos los regresan fundidos”, expresó el técnico en un tono molesto.

Asimismo, Herrera se le fue con todo al equipo del “Tata” Martino pues considera que están afectando su trabajo al llamar a sus futbolistas.

“Ellos no están preocupados por la chamba de nosotros, yo tampoco tendría que estar preocupado por la chamba de ellos“, indicó un furioso “Piojo”.

Miguel Herrera molesto por prestar jugadores a la Selección Mexicana, critica los llamados del Tata Martino. pic.twitter.com/NHgwaOa1o4 — Juan Carlos Zúñiga (@JC_Zuniga) September 28, 2020

El timonel americanista aseguró que pedirá a la directiva de las Águilas que hagan algo al respecto con las convocatorias al Tricolor., sobre todo porque vienen partidos ante Guatemala en México, además de Holanda y Argelia en Europa.

“Voy a hablarlo con Santiago (Baños) para ver porque me parece que estos trabajos extra futbol no nos deja nada bueno a los clubes, todos los equipos tienen que hacer cambios, ayer Mohamed lo hizo, yo pasé por selección y nunca los regresé sin poder jugar 90 minutos, pero es algo que tendré que hablar con Santiago”, expresó.

