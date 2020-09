Una mujer entra en cólera en el aeropuerto de Miami y acaba saltando en el mostrador

Ha vuelto a pasar. En esta ocasión una mujer ha vuelto a perder los papeles en el Aeropuerto Internacional de Miami y ha acabado saltando en el mostrador de facturación de American Airlines. ¿La razón? No se le permitió abordar su vuelo a California.

La mujer, identificada como Brittney Mohammadi, y a Manuel Arteaga se les negó abordar el vuelo 1061 con servicio al Aeropuerto de Los Ángeles porque iban sin zapatos, según dijo la portavoz de la aerolínea Laura Masvidal a través de un comunicado.

“Después de ser informadores acerca de nuestra política, los cliente se enfurecieron y uno intentó golpear a un hombre del equipo en la puerta. Se solicitó la intervención policial”, afirmó la portavoz.

Los oficiales del Departamento de Policía de Miami-Dade dijeron que Mohammadi, de 23 años, estaba gritando. Arteaga, de 26 años, la abrazó cuando los gentes fueron hacia ella para arrestarla porque no se calmaba, de acuerdo a la versión de las autoridades.

