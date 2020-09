El exjefe de campaña de Trump se atrinchera en una casa de Miami y amenaza con suicidarse

Brad Parscale, el exjefe de campaña del presidente Donald Trump, ha sido hospitalizado involuntariamente después de que, según dijeron las autoridades, se atrincherara dentro de una casa en Fort Lauderdale y amenazara con suicidarse.

Varias unidades SWAT de la policía de esa ciudad situada al norte de Miami y respondieron a una casa en la cuadra 2300 de Desota Drive en presencia de un hombre armado que intentaba quitarse la vida.

Te puede interesar: El tiroteo mortal en un Walmart de un barrio hispano de Miami se pudo deber a una disputa sobre el distanciamiento social

Brad Parscale hospitalized Sunday after his wife reported that he was armed and threatening to harm himself, authorities say. https://t.co/P4HUjcQAZJ

— NBC News (@NBCNews) September 28, 2020