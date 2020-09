El tiroteo mortal en un Walmart en un barrio hispano de Miami se pudo deber a una disputa sobre el distanciamiento social

Los detectives del condado de Miami-Dade aún continúan investigando las causas del tiroteo mortal en el interior de una tienda Walmart en suroeste de Miami. Varios testigos aseguran que todo empezó con una disputa con las medidas de la “nueva normalidad”, incluyendo las pautas de distanciamiento social.

“Pudo ser que tuviera algo que ver con el distanciamiento social”, explicaba un testigo. Todo comenzó el sábado sobre las 10 de la mañana.

Varios agentes se personaron a los pocos minutos del suceso y encontraron a un hombre muerto.

El portavoz de la policía de Miami-Dade, Ángel Rodríguez, confirmó que el arresto de “dos hombres que estuvieron involucrados de algún modo en el altercado, que se intensificó y provocó disparos”.

El acto heroico de una enfermera

Muchos salieron corriendo de la tienda cuando escucharon disparos. Es lo que hizo Yvette Nylund, una enfermera que trabaja en Miami. Sin embargo, cuando supo que en el interior había una persona herida no se lo pensó dos veces y volvió a entrar para intentar salvarla.

“La policía estuvo allí conmigo y comenzamos la reanimación cardiopulmonar”, decía la mujer.

Las autoridades también quieren saber si la víctima y el agresor se conocían y si realmente una disputa por la distancia social llevó a este fatal desenlace o si hay algo más.

