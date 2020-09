Se entrega el principal sospechoso, un joven latino, de un tiroteo mortal en una barbería de Miami

Un hombre de 26 años se entregó a las autoridades el lunes por la noche, días después de que tuviera lugar un mortal tiroteo en los exteriores de una barbería cerca del campus principal de la Universidad Internacional de Florida.

Guillermo Alejanro Gazapo-Figueroa enfrenta ahora un cargo de asesinato en segundo grado.

Según los detectives, Gazapo-Figueroa, de Miami, y la víctima, identificada como José Luis Contreras Carmona, de 39 años, de Hialeah, tuvieron una discusión en el interior de la barbería que luego continuó en el exterior del estacionamiento de un shopping center. Los hechos ocurrieron el jueves pasado.

La policía dijo que Gazapo-Figueroa disparó a la víctima varias veces antes de huir de la escena en un automóvil blanco. El personal de emergencia del condado de Miami-Dade se llevó a la víctima al Kendall Regional Medical Center, donde murió.

