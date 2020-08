Tiroteo en un Taco Bell de Miami deja al menos un herido

Florida

Las autoridades están buscando un Mercedes-Benz de color blanco con el que habrían huido los atacantes

La policía del condado de Miami-Dade ha confirmado que se ha producido un tiroteo este jueves por la tarde en el restaurante de la cadena Taco Bell que queda cerca del campus principal de la Universidad Internacional de Florida (FIU).

Los miembros del Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade señalaron que una persona ha sido trasladada de emergencia al Kendall Regional Medical Center con algunos traumas. El establecimiento está situado entre la 107 avenida y la 8 calle del suroeste del condado de Miami-Dade.

Heavy Police presence in the area of SW 107th Ave Between SW 8th St -SW 16th Street. Please avoid the area. pic.twitter.com/g4GSwNU79N — FIUPolice (@FIUPOLICE) August 27, 2020

Según fuentes de la investigación, esa persona está en estado crítico y los médicos temen por su vida. Sin embargo, no se han dado a conocer más detalles al respecto.

Tras el tiroteo se emitió una alerta a toda la población por un vehículo SUV Mercedes-Benz de color blanco que las autoridades aún están buscando.

Miami-Dade Police is responding to a shooting that occurred at the Taco Bell on 107 avenue and SW 8 St. Subjects fled East in a white Car . Please avoid the area. — FIUPolice (@FIUPOLICE) August 27, 2020

La policía explicó que dos hombres que estarían involucrados en el tiroteo habrían huido hacia el este por la 8 calle.

UPDATED INFO: Miami-Dade Police is investigating a shooting that occurred at the Taco Bell on SW 107th Ave & SW 8th St. Subjects fled eastbound on 8th Street in a White Mercedes occupied by 2 w/m Please continue to avoid the area pic.twitter.com/WcIb86QvUt — FIUPolice (@FIUPOLICE) August 27, 2020

Las autoridades habían pedido a los residentes y estudiantes que evitaran esa área en las próximas horas ya que se estaba llevando a cabo una exhaustiva investigación para determinar qué fue lo que pasó. Después de todo, la policía de la FIU envió un mensaje a través de Twitter confirmando que el área había sido despejada y que la gente podía reanudar sus actividades.

All Clear was given. You can resume normal activities. — FIUPolice (@FIUPOLICE) August 27, 2020

Por el momento, no se han dado más detalles adicionales sobre este caso.